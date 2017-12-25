İsrail takımını bırakıp, Salcano Sakarya bisiklet takımı ile anlaştı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI-(Sakarya), (DHA)- KUDÜS tartışmalarından sonra İsrail takımından ayrılan Avrupa şampiyonu bisikletçi Ahmet Örken, düzenlenen törenle Salcano Sakarya Büyükşehir\'e transfer oldu.

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı, Erenler ilçesinde bir otelde Sakarya\'da yapılacak 2020 Dağ Bisiklet Dünya Maraton Şampiyonası\'nın tanıtımı ve yeni transferler için imza töreni düzenledi. Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Berat Alphan, Cumhurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdür Yardımcısı Ali Murat Önder, Büyükşehir Basketbol Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel ve bisiklet camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, takıma yeni transfer olan şampiyon bisikletçi Ahmet Örken\'i dik duruşu için tebrik ettiğini belirterek, \"2020 yılında uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilecek olan Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası\'nı, bir spor şehri olarak bakış açımızın merkezinde görüyoruz. Proje, bizlere büyük bir cesaret veriyor. Aynı zamanda da büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bisiklet kültürünün hem şehrimiz, hem de ülkemizde yaygınlaştırılması adına adımlar atıyoruz. Yenikent bölgemizde hayata geçireceğimiz Bisiklet Adası projesini, kısa süre önce açıkladık. Şampiyonaya başlamadan önce bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah 2020\'de düzenlenecek şampiyonaya Sakarya olarak muhteşem bir ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle yarışları himayelerine alarak bizi onurlandıran ve Türk sporuna büyük destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizi anlamlı kılan önemli bir konu da milli Bisikletçi Ahmet Örken\'in takımımıza dahil olmasıdır. Ahmet kardeşimiz, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs kararı sonrası, İsrail takımıyla olan sözleşmesini feshederek oradan ayrıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenada Kudüs için yoğun mesai harcadığı bir süreçte Ahmet kardeşimizin bu tavrı çok büyük önem arz etmektedir. Bu onurlu duruşundan dolayı gönlümüzde ayrı bir yere sahip olan Ahmet kardeşimi, Büyükşehir Belediyespor\'a transfer etmiş olmaktan da mutluluk duyuyoruz\" diye konuştu.

3 ay önce İsrail Bisiklet Akademi\'ye transfer olan Ahmet Örken, Salcano Sakarya Bisiklet Takımı ile anlaşarak, sözleşmeye imza attı. İsrail takımından ülkesini düşünerek ayrıldığını ifade eden Ahmet Örken, \"Son iki hafta zor bir süreç oldu. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Hem ülkem, hem de ailemi endişede bırakmamak adına takımdan ayrılma kararı aldım. Bu kendi duruşumla alakalı bir karardı. Bu karar ülkem içindi. İnşallah burada yeni şampiyonluklar için mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül ise yaptığı açıklamada; \"Salcano olarak böyle büyük bir projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ahmet Örken ile beraber takım daha da güçlenmiş oldu. Büyük başarılara imza atacağına inancımız yüksek. Sakarya Belediye Başkanı sayın Zeki Toçoğlu\'na da katkılarından dolayı teşekkür ederiz\" dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törenden görüntüler

-Belediye başkanının konuşması

-Sporcunun konuşması



