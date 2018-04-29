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BBC Türkçe

İsrail: Suriye'ye ait Rus yapımı İHA'yı vurduk

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye ait ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan Rus yapımı bir insansız hava aracının Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü belirtildi. Haaretz gazetesi İHA vurulmadan önce İsrail ordusunun Rusya'yı bilgilendirdiği

29 Nisan 2018 20:30

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye ait ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan Rus yapımı bir insansız hava aracının Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

Ordu sözcüsü Jonathan Conricus, aracın keşif için kullanılan İHA'lardan olduğunu, silahlı olmadığını açıkladı. Sözcü Conricus "Aracın İran ya da Hizbullah ile bağlantısının olup olmadığı inceleniyor" dedi.

Açıklamada İHA'nın Rus yapımı ve Suriye'ye ait olduğun iddiasını doğrulayacak bir kanıt ise sunulmadı.

İHA, Golan Tepeleri'ndeki askersiz bölge üzerinde İsrail'in Patriot füzeleri tarafından vuruldu.

İsrail'in Haaretz gazetesi, hava aracı vurulmadan önce ordunun Rusya ile iletişime geçerek, İHA'nın Rusya'ya ait olmadığını teyit ettiklerini yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Leiberman da bir açıklama yaparak provokasyonlara ve "Suriye'de saldırılara üs olarak kullanılacak bir Şii ekseni oluşmasına" izin vermeyeceklerini belirtti.

1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nın ardından İsrail ve Suriye arasında imzalanan ateşkes anlaşması ile bölgede bir "ateşkes hattı" oluşturulmuştu.

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