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BBC Türkçe

İsrail Suriye'ye ait askeri hedefleri vurdu

İsrail, Suriye'de ordu güçleriyle isyancı grupların çatışmaları sırasında kullanılan toplardan bazılarının kendi sınırları içine düştüğü gerekçesiyle Suriye'ye ait bazı askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail, Suriye'de ordu güçleriyle isyancı grupların çatışmaları sırasında kullanılan toplardan bazılarının kendi sınırları içine düştüğü gerekçesiyle Suriye'ye ait bazı askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

Top mermilerinin Golan Tepeleri'nin kuzey bölümündeki açıklık bir alana düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail, "buna karşı Pazar günü, Suriye rejimine ait iki topçu mevziini ve mühimmat taşıyan bir TIR'ı vurduğunu" belirtti.

Suriye yönetimi ise olayla ilgili açıklamasında, "İsrail'in terörist gruplara destek için bir askeri mevziiyi vurduğunu" belirtti.

İsrail, Cumartesi günü de aynı gerekçeyle Suriye hedeflerine misilleme saldırısı gerçekleştirmişti.

Bu arada isyancı grupların Cumartesi günü başlattığı saldırı ardından, Golan Tepeleri'ne komşu Kuneytra Eyaleti'nde başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

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SuriyeGolan TepeleriPazarTIRCumartesiKuneytra Eyaleti

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