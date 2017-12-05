İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıların hedefinde askeri tesislerin olduğu bilgisi geldi.

Habertürk'ün Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı bilgiye göre; İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına bulanan askeri tesislere hava saldırısı düzenledi. Alınan bilgiye göre üç İsrail füzesi Suriye hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirdi.

Reuters'a konuşan görgü tanığı, Şam'ın batısında 3 büyük patlama gerçekleştiğini söyledi. Diğer bir görgü tanığı ise bölgeden dumanların yükseldiğini aktardı.

İsrailli askeri yetkililer olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar.