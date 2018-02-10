İsrail: Suriye'deki İran İHA'ları "ateşle oynuyor" (2)

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İstanbul, 10 Şubat (DHA) – İsrail ordu sözcüsü, İran’ın insansız hava araçları (İHA) İsrail hava sahasına girerek “ateşle oynadığını” ve \"büyük bedel ödeyeceği\"ni ileri sürerken, Suriye \"birden çok savaş uçağı düşürdüğünü\" savundu.

İsrail ordu sözcüsü Albay Jonathan Conricus yaptığı açıklamada, İsrail’in vurarak düşürdüğü insansız hava aracının “askeri bir misyon için gönderildiğini ve İran askeri güçleri tarafından yönetildiğini” söyledi.

Albay Conricus açıklamasında, \"Bir savaş hilekopterimiz, Suriye\'den havalanan bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü\" dedi. Conricus buna tepki olarak Suriye’deki insansız hava aracının gönderildiği \"İran hava üssünü yok ettiklerini\" söyledi.

Conricus’un açıklamalarına göre bu üsse yapılan saldırı dışında dört İran hedefi ve sekiz Suriye hedefi daha vuruldu. Bir İsrail jeti ise Suriyeli füze savar ateşiyle vurularak düşürüldü. Bu gelişme, \"İsrail’in Suriye krizi boyunca bölgedeki çatışmalara en çok katıldığı olay\" diye nitelendirildi.

Conricus, Suriye\'nin başkenti Şam yakınlarındaki \"dört İran hedefi\" olmak üzere, on iki hedefin yok edildiğini söyledi.

Conricus Twitter’da, \"İsrail Savunma Kuvvetleri Suriye\'de insansız uçakları İsrail hava sahasına gönderen İran merkezli kontrol sistemlerini hedef aldı. Suriye’nin kapsamlı uçaksavar ateşinde bir F16 İsrail\'e düştü, pilotlar güvende\" yazdı.

İsrailli General: Kim sorumluysa, bedelini ödeyecek

İsrail\'in baş askeri sözcüsü Brig General Ronen Manelis, İsrail\'in olayla doğrudan ilgili olarak İran\'ı sorumlu tuttuğunu söyledi ve \"Bu İsrail topraklarına yapılan ciddi bir İran saldırısı. İran, bölgeyi nasıl sona ereceğini bilmediği bir maceraya sürüklüyor. Bu olaydan kim sorumluysa, bedelini ödeyecek\" dedi.

İsrail ordusunun açıklamasında da İsrail savunma güçlerinin, İsrail hava sahasına İHA yollanan Suriye\'deki İran kontrol sistemlerini hedeflediği Suriye\'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştüğü fakat pilotların sağ kurtulduğu belirtildi. Açıklamada, \"Farklı senaryolar için hazırız ve durum değerlendirmelerine göre hareket etmeye devam edeceğiz\" denildi.

Suriye: Birden fazla savaş uçağı dşürdük

Suriye basını, hava savunmalarının İsrail\'in cumartesi günü bir askeri üsse karşı \"saldırganlık\" eylemine tepki olarak jetlere ateş açtığını ve bir askeri kaynağı belirterek \"birden fazla uçağı\" vurduğunu söyledi.

Guardian gazetesinde \"adı belirtilmeyen\" bir kaynak, \"Şafakta İsrail, orta bölgedeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırıda bulundu. Hava savunmalarıyla yanıt verdik ve birden fazla uçak vurduk\" dedi.

İsrail ordusu birden fazla uçağın vurulduğunu reddetti. Conricus, \"bu ağır İsrail egemenliğinin ihlalinden\" İran’ın sorumlu olduğunu söyledi.

ABD üssünde alarm

Al Arabiya gazetesinin haberine göre de, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde \"Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm\" verildi.

ABD\'nin Katar\'daki \"yüksek seviyeli alarmı\" bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan merkezli Arab News gazetesinin \"adını vermediği kaynaklara\" dayandırdığı haberinde de, \"Suriye\'de İsrail F16\'sının düşürülmesinin ardından, Katar\'daki Al Hudedi askeri üssünde Irak savaşından bu yana ilk kez yüksek düzeyde alarm verildi\" denildi.