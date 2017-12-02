İsrail, Suriye’deki bir askeri üssü vurdu

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Aralık (DHA) – İsrail savaş uçakları Cuma gecesi Şam yakınlarındaki bir askeri üssü vurdu.

İsrailli gazete Haaretz’te çıkan habere göre Lübnan hava sahasından gerçekleştirilen saldırı Şam’ın 13 kilometre güneyindeki Al-Kiswa kenti yakınlarını hedef aldı. Saldırının ardından çok güçlü patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.

Hizbullah’ın Al-Manar TV kanalı Cuma günü gündüz saatlerinde İsrail uçaklarının Lübnan üzerinde uçtuğunu bildirmişti.

Sky News Arabia Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına füze fırlattığını söyledi. Suriye resmi haber ajansı bir saldırı olduğunu doğruladı fakat hedefine veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi vermedi.

Suriye hükümetinden de henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Şam’da çok güçlü patlama seslerinin duyulduğunu, kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

