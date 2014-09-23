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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Suriye uçağını vurdu

İsrail, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Suriye uçağını düşürdü.

23 Eylül 2014 14:02


İsrail ordu sözcüsünün kısa mesaj servisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait kesimine giren Suriye uçağının füze savunma sistemi Patriot'la vurulduğu belirtildi

MiG 21 tipi jet avcı uçağının enkazının Suriye topraklarına düştüğü kaydedildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nin üçte ikilik kısmının kontrolünü elinde tutuyor. Taraflar arasında 1974'te varılan ateşkes, Birleşmiş Milletler tarafından gözetleniyor. İki tarafı, askerden arındırılmış bir tampon bölge ayırıyor.

Suriye'de merkezi yönetim ile isyancılar arasında devam eden çatışmalar sık sık Golan Tepeleri'ne de sirayet etmiş, tampon bölge ihlal edilmişti.

Esad'a bağlı birliklerin, geçtiğimiz haftalarda isyancılara kaptırılan bu bölgeleri savaş uçaklarının desteğinde tekrar geri almayı amaçladığına dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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