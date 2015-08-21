İsrail Suriye mevzilerini vurdu



Suriye'den fırlatılan 4 roket İsrail'in kuzeyi ve İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne düştü. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. İsrail ordusu saldırılara topçu ateşi ve hava operasyonuyla karşılık verdi. İsrail saldırılarında Golan Tepeleri'nde Suriye ordusuna ait mevziler vuruldu.

'Golan Tepeleri'nde yeni terör cephesi açtılar'

İsrail ordu sözcüsü, İsrail'i hedef roketli saldırılardan İran vatandaşı Said İsadi'yi sorumlu tuttu. İsadi'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel kuvvetler olan Kudüs Gücü'nün Filistin teşkilâtının başında olduğu ileri sürüldü. Golan Tepeleri'ne destek birlikleri gönderilmeyeceğini açıklayan İsrail ordu sözcüsü, "Suriye'deki savaşın bir parçası olmak istemiyoruz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon da "İran'ı Golan Tepeleri'nde İsrail'e karşı yeni bir terör cephesi açmakla" suçladı.

Şam yönetimi de İsrail saldırılarını doğruladı

Londra merkezli ve muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Golan Tepeleri'ne düzenlediği saldırıları doğruladı. Saldırılarda henüz sayısı belli olmamakla birlikte can verenlerin olduğu kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı Sana, bir İsrail helikopterinin Kuneytra bölgesinde kamu kurumlarına ait bazı binalara roketli saldırı düzenlediğini bildirdi. Vurulan binalar arasında Ulaştırma Bakanlığına ait bir birimin de olduğu belirtildi.

1967'den beri bitmeyen gerginlik

İsrail 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri'ni ele geçirmişti. Suriye, 1973 yılında bin 150 kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin bir kısmını bir süreliğine geri aldı. Şam yönetimi o zamandan bu yana tüm Golan Tepeleri'nin barışçı bir çözüm çerçevesinde kendisine geri verilmesini talep ediyor.