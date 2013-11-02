'İsrail süper güç olmaya başladı'

Time Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Fareed Zakaria, Ortadoğu'daki kaosun İsrail'i güçlendirdiğine işaret etti.

NTV'nin haberine göre, son dönemde Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zakaria, Suriye ve Mısır başta olmak üzere bölgede yaşanan kaosun İsrail'in işine yaradığına işaret etti.

İsrail'in her zamankinden daha güçlü bir pozisyona geldiğini kaydeden Zakaria, şöyle konuştu:

"İsrail ordusunun 20 yıl önce savaş planı yaparken nelerden çekindiğini düşünelim. En büyük çekinceleri Mısır'daki güçlü ordu, Suriye'deki güçlü ordu ve Irak'taki güçlü orduydu. Bugün ise hepsi darmadığın.

İsrail bölgenin süper gücü olmaya başladı. Ekonomisi olağanüstü iyi giden İsrail'in gelir düzeyi bakımından bir Avrupa ülkesinden farkı yok. Ordusu en iyi teknolojiye sahip ve tam anlamıyla birinci dünya ordusu. Üstelik bütün dülmanları ya yenilmiş durumda ya da siyasi sıkıntı ve kaos içinde.

Bence İsrail için Sisi ya da Mursi'nin galip gelmesi o kadar da fark etmiyor. Yeter ki Mısır iç sorunlarından başını kaldıramasın. Suriye iç savaşın pençesinde, Irak ordusu paramparça. Yani günümüzde İsrail her zamankinden daha güçlü durumda.

İşte bu nedenle İsrail'in fırsatı değerlendirip Filistinliler ile barış yapma olanağı bulunuyor. Bunun tam zamanı. Barış için riski göze alma zamanı şimdi olmazsa ne zaman olabilir ki?"

'Türkiye ve ABD hesap hatası yaptı'

Zakaria, en büyük tehlikenin ise Suriye'deki Şii-Sünni geriliminin bölgeye yayılması olduğunu savundu.

ABD ve Türkiye'nin Esad rejiminin çökeceğini düşünerek hesap hatası yaptığını ifade eden usta gazeteci şunları dile getirdi:

"Suriye'deki Şii-Sünni geriliminin Lübnan gibi başka yerlere yayılması ciddi bir çekince. Genel anlamda bölgede büyük zorluklar çıkması muhtemel. Ama Ürdün ve Türkiye gibi bu sorunlarla mücadele eden ülkeleri desteklediğiniz sürece bu kontrol edilebilir kalacaktır.

Olayın yayılmasından en çok endişe duyduğum yer Irak. Çünkü Irak'ta son derece derin bir Şii-Sünni bölünmesi var. Bütün bunların sonunda iki taraf bir arada yaşamanın çözümünü bulacaktır. Bence Ortadoğu'nun geneli bu tür çatışmalardan uzaklaşmaya başladı.

Türkiye de ABD de Esad'ın çökeceğini düşünerek hesap hatası yaptı. Ama unutmamak gerek ki orada sadece Aleviler yok. Sonradan iktidara gelecek aşırı tutucu Sunni rejimlerden çekindikleri için mevcut rejimi destekleyen Kürtler de var."