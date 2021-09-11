İsrail, Slovakya'nın Kudüs'e büyükelçilik ofisi açmasını kabul etti

İsrail, Slovakya'ya Kudüs'te bir büyükelçilik ofisi açması için izin verdi. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll, perşembe günü onay mektubunu Slovakya Büyükelçisi Igor Maukš'a verdi.

Roll Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu İsrail-Slovakya ilişkilerinde ve Kudüs'ün uluslararası düzeyde İsrail'in başkenti olarak tanınması için önemli bir adım. Slovakya misyonu iki ülke için de iyi olacak şekilde kültürel, teknolojik ve ekonomik işbirliğini destekleyecek" yazdı.

2018 yılında dönemin ABD başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp diğer ülkelere de benzer kararlar alması için baskı yaptıktan sonra Slovakya kente bir kültür ofisi açacağını açıklamıştı.

Temmuz ayında Bratislava, Kudüs'te açacağı yabancı temsilciliğin bir büyükelçilik ofisi olmasına karar verdiklerini belirtmişti.

Kudüs'te sadece ABD, Guatemala, Honduras ve Kosova'nın büyükelçilikleri bulunuyor.

Slovakya'nın da üyesi olduğu Avrupa Birliği, iki devletli çözüm kabul edilmediği sürece Kudüs'ün diplomatik statüsünün değişmesine karşı çıkacaklarını belirtmişti.