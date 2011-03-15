-İSRAİL SİLAH YÜKLÜ BİR GEMİYE EL KOYDU TEL AVİV (A.A) - 15.03.2011 - İsrail ordusu, Türkiye'den yola çıkan ve Gazze'deki silahlı gruplara silah götürdüğü öne sürülen yabancı bir gemiye el koydu. İsrail ordu sözcülüğü, "Türkiye'nin bu olayla hiçbir bağlantısı olmadığını vurgulamak isteriz" ifadesini kullandığı açıklamasında, Liberya bandıralı, bir Alman şirketine ait, işletmesini ise bir Fransız firmasının yaptığı "Victoria" gemisine, İsrail sahillerinin yaklaşık 200 mil açıklarında operasyon düzenlendiğini bildirdi. Mersin limanından iki gün önce hareket ettiği belirtilen gemiye operasyon düzenlenmeden önce Alman, Fransız ve Liberyalı yetkililere bilgi verildiği kaydedildi. Geminin, Mısır'ın İskenderiye limanına doğru yol aldığı ifade edildi. Genelkurmay Başkanı Beni Gantz'ın, Savunma Bakanı Ehud Barak'a geminin "silah taşıdığına" dair bilgi vermesinin ardından operasyon kararının alındığı kaydedilen açıklamada, Şayetet 13 komandolarının gemiye el koyduğu, operasyon sırasında mürettebatın direniş göstermediği, güvertede "içinde silahlar olan konteynırların" bulunduğu belirtildi. Gemi ve mürettebatın İsrail Deniz Kuvvetleri refakatinde bir İsrail limanına götürüldüğü bildirildi.