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Dünya

İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a: Sessiz kalmayacağız

Lieberman, İran'ın Suriye ve Lübnan'da güçlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

25 Ağustos 2017 13:38

Tel Aviv'de devlet görevlilerinin katıldığı bir toplantıda konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman,  "İsrail, İran'ın Suriye ve Lübnan'da oluşturmaya çalıştığı bu yeni ortama teslim olmayacaktır" dedi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İran'ın Suriye'de yeni bir realite ortaya koymaya çalıştığını öne süren Liberman, "İran, Devrim Muhafızları aracılığıyla Suriye topraklarında hava ve deniz üsleri inşa etmeye, Şii milis gücüyle de Lübnan'da gelişmiş silahlar üretmeye çalışıyor. İsrail bunlara sessiz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da önceki gün Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette İran ile ilgili çekincelerini dile getirmiş; İran'ın Suriye'deki eylemlerinin sadece İsrail ve Ortadoğu'yu değil tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtmişti.

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