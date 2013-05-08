İsrail Savunma Bakanı: Suriye'den açılan her ateşe cevap vereceğiz

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, Suriye tarafından açılan her ateşe cevap vereceklerini belirtti

Yaalon, İsrail'in güneyinde bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında, "Kuzey sınırında bulunan ordu birliklerine, yeni bir izin almadan, Suriye tarafından açılacak her ateşe karşı koymaları yönünde açık talimat verildi" dedi.

İsrail, Suriye'deki iç savaşa müdahil olmadığını savunan Yalon, "Ancak kimyasal silah ve ileri teknoloji ürünü öldürücü silahların Hizbullah örgütüne nakledilmesine de izin verecek değil. Herhangi bir silah gönderme girişimi, İsrail için kırmızı çizgileri geri döndürecektir" diye konuştu.

Suriye ordusu Golan Tepeleri'ni bombalamıştı

Suriye ordusu, bu sabah İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Tel Fares bölgesine top atışı yapmıştı. Dün ise Suriye topraklarından atılan havan topu mermisi, Golan Tepeleri'nin, İsrail'in kontrolünde olan kısmına düşmüştü.