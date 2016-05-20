İsrail Savunma Bakanı istifa etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerginlik yaşayan İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon istifa etti. Yaalon'un yerine aşırı sağcı Dışişleri eski bakanı Avigdor Lieberman'ın geleceği belirtiliyor.

Twitter hesabından istifasını duyuran Yaalon, "Başbakan'ın tavrı ve son gelişmeler sonrası, oluşan güvensizlik ortamında hükümetteki savunma bakanı ve parlamentodaki milletvekiliği görevimden istifa ederek, siyasi yaşantıma ara verdim" dedi.

Netanyahu ile araları nasıl açıldı?





İsrail Genelkurmay Başkan yardımcısı Yair Golan, Holokost kurbanlarını anma yıldönümünde "Almanya'da onlarca yıl önce yaşananları bugün İsrail'de yaşananlara" benzetmişti.



Savunma Bakanı Yalon'un, Golan'ın kendi görüşünü ifade ettiğini savunması, Başbakan Netanyahu'nun ise Golan'ın açıklamasını eleştirmesinden sonra iki taraf arasında görüş ayrılığı yaşanmıştı.



Savunma Bakanı Moşe Yaalon'un istifasının Netanyahu hükümetine mesafeli yaklaşan bölgedeki ülkeler ile Batılı ülkeleri daha da uzaklaştıracağı belirtiliyor.



Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Moşe Yaalon'dan boşalan koltuğa aşırı sağcı Dışişleri eski Bakanı Avigdor Lieberman'ı oturtacağı belirtiliyor. Netanyahu'nun bu hamleyle koalisyon hükümetini daha genişletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Filistin'le barış görüşmelerinde şahin kanatın savunuculuğunu yapan Lieberman'ın savunma politikaları alanında deneyimsiz olması eleştiriliyor.



İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Lieberman yolsuzluk suçlamasıyla uzun yıllar yargılanmıştı.



İsrail eski Genelkurmay Başkanı olan Moşe Yaalon 2008 yılında Netanyahu'nun Likud Partisi'ne katılarak siyasete atılmıştı.