T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanı istifa etti

"Başbakan'ın tavrı ve son gelişmeler sonrası, oluşan güvensizlik ortamından dolayı siyasi yaşantıma ara verdim"

20 Mayıs 2016 16:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerginlik yaşayan İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon istifa etti. Yaalon'un yerine aşırı sağcı Dışişleri eski bakanı Avigdor Lieberman'ın geleceği belirtiliyor.

Twitter hesabından istifasını duyuran Yaalon, "Başbakan'ın tavrı ve son gelişmeler sonrası, oluşan güvensizlik ortamında hükümetteki savunma bakanı ve parlamentodaki milletvekiliği görevimden istifa ederek, siyasi yaşantıma ara verdim" dedi.

 

Netanyahu ile araları nasıl açıldı? 



İsrail Genelkurmay Başkan yardımcısı Yair Golan, Holokost kurbanlarını anma yıldönümünde "Almanya'da onlarca yıl önce yaşananları bugün İsrail'de yaşananlara" benzetmişti. 

Savunma Bakanı Yalon'un, Golan'ın kendi görüşünü ifade ettiğini savunması, Başbakan Netanyahu'nun ise Golan'ın açıklamasını eleştirmesinden sonra iki taraf arasında görüş ayrılığı yaşanmıştı.

Savunma Bakanı Moşe Yaalon'un istifasının Netanyahu hükümetine mesafeli yaklaşan bölgedeki ülkeler ile Batılı ülkeleri daha da uzaklaştıracağı belirtiliyor. 

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Moşe Yaalon'dan boşalan koltuğa aşırı sağcı Dışişleri eski Bakanı Avigdor Lieberman'ı oturtacağı belirtiliyor. Netanyahu'nun bu hamleyle koalisyon hükümetini daha genişletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Filistin'le barış görüşmelerinde şahin kanatın savunuculuğunu yapan Lieberman'ın savunma politikaları alanında deneyimsiz olması eleştiriliyor. 

İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Lieberman yolsuzluk suçlamasıyla uzun yıllar yargılanmıştı. 

İsrail eski Genelkurmay Başkanı olan Moşe Yaalon 2008 yılında Netanyahu'nun Likud Partisi'ne katılarak siyasete atılmıştı.

ETİKETLER

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalonİsrail Savunma Bakanıİsrail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24