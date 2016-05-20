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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Savunma Bakanı istifa etti

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon istifa etti. Yaalon istifasına Başbakan Netanyahu'ya duyduğu güvenin azalmasını gerekçe gösterdi.

20 Mayıs 2016 15:10


İsrail'in Likud partili Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Bakan, mesajında milletvekilliğinden de istifa edeceğini ve siyasi kariyerine bir süreliğine ara vereceğini belirtti.

Başbakan Netanyahu'ya duyduğu güvenin azalması nedeniyle istifa ettiğini belirten Yaalon, istifasıyla yerine aşırı sağcı eski Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın getirileceği iddialarına da yanıt vermiş oldu.

Spiegel Online'ın haberine göre, Yaalon ile Netnayahu arasındaki gerginliğe Yaalon'un İsrail Ordusu'ndaki askerlere, hükümetin hoşuna gitmeyecek olsa bile endişe ve eleştirilerini açıkça dile getirmeleri çağrısında bulunması neden oldu.

Başbakan Netanyahu'nun genel başkanlığındaki Likud partisi, Lieberman'ın liderliğindeki aşırı sağcı "Evimiz İsrail" partisini koalisyona dahil etmek istiyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Lieberman Netanyahu'nun savunma bakanlığı teklifini kabul etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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