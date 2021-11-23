İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran'da uzaktan kumanda ile denizden saldırı için kullanılan iki İHA üssü var

İran'ın insansız hava araçlarına yönelik tutumunu daha da sertleştiren İsrail, bu ülkede uzaktan kumanda ile denizden saldırı düzenlemek için kullanılan iki üs olduğunu bildirdi.

Euronews'in haberine göre Herzliya'daki Reichman Üniversitesinin düzenlediği güvenlik konferansında konuşan Savunma Bakanı Benny Gantz, "Bugün size, deniz arenasındaki operasyonların başladığı ve gelişmiş Şahid saldırı insansız hava araçlarının konuşlandırıldığı İran'ın güneyindeki Çabahar ve Keşm Adası bölgesindeki iki merkez üssü ifşa ediyorum." dedi.

İran'ın üç yıl önce Suriye'den insansız hava araçlarıyla Batı Şeria'ya silah göndermeye çalıştığını ancak İsrail ordusunun bu girişimi engellediğini de iddia eden Gantz, "İran, İHA'larını sadece saldırılar değil aynı zamanda vekillerine silah taşımak için kullanıyor." diye konuştu.

"Çok yüksek isabette ve binlerce kilometre uzağa gidebilen stratejik bir silah"

Tahran'ın Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan gibi ülkeleri kontrolü altına alma prensibiyle çalıştığını belirten Gantz, Venezuela'ya silah ve yakıt transferi, Kudüs Gücü'nü Latin Amerika'da kullanma, Afganistan'a uzanma gibi eylemlerle İran'ı bölge dışına uzanmakla suçladı.

İsrail Savunma Bakanı, İran'ın İHA'larını, "çok yüksek isabette ve binlerce kilometre uzağa gidebilen stratejik bir silah" şeklinde tanımladı.

"Diplomatik çözüm en iyisi fakat aynı zamanda masada bir güç gösterisi de olmalı"