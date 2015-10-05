İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu



İsrail ordusu sözcüsü Peter Lerner hava operasyonunda radikal İslamcı Hamas'a ait olduğu belirtilen bir terör mevziinin vurulduğunu açıkladı. Hedefin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer aldığını açıklamakla yetinen sözcü, operasyonla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrailli yetkililerce Gazze Şeridi'nden düzenlenen roketli saldırıda yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. "Jerusalem Post" gazetesi, saldırının terör örgütü IŞİD'e bağlı "Şeyh Ömer Hadid Tugayı" isimli grup tarafından üstlenildiğini bildirdi.

Filistinliler polisle çatıştı

Bu arada Batı Şeria'nın birçok bölgesinden Filistinliler ile İsrail polisinin çatışma haberleri geliyor. "Jerusalem Post" gazetesinde yer alan habere göre, Tulkarim'de gösteri düzenleyen 150 – 200 kişilik bir Filistinli gruba İsrail polisi müdahale etti. Taş ve molotof kokteyli atan gruptan bir kişi polisin müdahalesinde can verdi. Filistin haber ajansı (Wafa) El Halil'deki gösteriye İsrail polisinin göz yaşartıcı bombayla müdahale etmesi nedeniyle çok sayıda göstericinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsraillilere bıçaklı saldırılar

Kudüs'te dün iki İsrailli bir Filistinlinin bıçaklı saldırısına uğramış, İsrailliler ağır yaralanırken Filistinli saldırgan polis tarafından ölü ele geçirilmişti. Kudüs'teki bir başka olayda 15 yaşındaki bir İsrailli bıçaklı saldırıda yaralanmış, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Batı Şeria'da geçen hafta bir Yahudi çift, 4 çocuklarının gözleri önünde, Filistinli olduğu ileri sürülen bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.

Abbas halkı için BM'den koruma istedi

Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas, geçen hafta İsrail ile imzalanan anlaşmalara artık taraf olmadıklarını açıklamıştı. Filistin'in devlet olarak tam tanımayı hak ettiğini vurgulayan Abbas, o zaman gelene kadar BM'yi Filistin halkına koruma sağlamaya çağırmıştı.