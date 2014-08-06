İsrail saldırıları Holywood'u ikiye böldü

ABD'deki oyuncular Javier Bardem, Penelope Cruz ve Pedro Almadovar'ın Gazze'ye destek veren açıklamalarına oscarlı John Voight'tan sonra Hollywood'un ünlü yapım şirketi Relativity Media CEO'su Ryan Kavanaugh, "İsrail kendisini savunuyor. Siz anti-semitist kışkırtıcılık yapıyorsunuz" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan sanatçılar tepki görüyor. Oscar ödüllü oyuncular Penelope Cruz ve Javier Bardem ile yönetmen Pedro Almodovar'ın öncülüğünde İspanyol sanatçılar İsrail'i kınayan bir mektup yayımlamış, Avrupa Birliği'ni, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillerin karadan, denizden ve havadan bombalanmasını kınamaya" çağırmıştı. İsrail yanlılarından tepki gecikmedi.

İlk tepki "cahiller" oldu

İlk önce Angelina Jolie'nin babası Oscar ödüllü Jon Voight, Cruz ve Bardem'i cahil diye nitelendirmişti. Voight, Variety ve The Hollywood medya kuruluşlarına "Cahiller" başlıklı bir mektup göndermiş ve, "Dua edin ki Amerika gibi demokratik ülkede yaşayarak üne kavuşup zengin oldunuz. Aynı şeyi, Suriye'de, İran'da, Lübnan'da yapabilir miydiniz" diyerek sanatçıları topa tutmuştu.

Basın ateş püskürdü

Voight'ın sözlerine geniş yer veren İspanyol medyası Oscarlı aktöre ateş püskürdü. Esas cahilin Voight olduğunu savunan gazeteler İspanyol halkının Filisitin'in yanında olduğunu hatırlattı.

Yok olmaya yak laştık!

Sanatçılara bir tepki de Hollywood'dan geldi. Yapım şirketi Relativity Media CEO'su Yahudi kökenli Ryan Kavanaugh, "Hollywood'un bu mektup karşısında sessiz kalması beni hayal kırıklığına uğrattı. İsrail'in tarihinde yok olmaya en çok yaklaştığı bu andaki sessizlik, 2. Dünya Savaşı'nda, toplama kampları açılmaya başlandığındaki sessizliğe benziyor" dedi.

Yahudi karşıtlığı arttı iddiası

Kavanaugh mektubun İspanya'dan gelmesine şaşırmadığını, İspanya'da Yahudi karşıtı söylemlerin yükseldiğini söyledi. "Bir Holokost olmayacağını düşünen Yahudiler İspanya'yı ziyaret etmeli" dedi. Kavanaugh Obama'ya da tepkiliydi: "Üzücü olan şey, ordumuzun başındaki insanın en büyük müttefikimiz İsrail'e yardıma koşmak yerine, onun yok olmasını sağlayacak çözümler sunmuş olması. Bir Yahudi olarak, Amerika'daki diğer Yahudilerin seslerinin daha gür çıkmayışı beni şoke ediyor."