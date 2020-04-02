İsrail Sağlık Bakanı ve eşinde Koronavirüs çıktı

İsrail Sağlık Bakanı Jakov Litzman ve eşinin yeni tip Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Çiftin kendilerini karantinaya alacakları açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Litzman ve eşinin kendilerini iyi hissettikleri ve uygun tedaviyi görecekleri belirtildi.

İsrail basını, Liztman’ın testinin pozitif çıkmasının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da yeniden karantinaya alınabileceğini kaydetti.

İsrail Başbakanı'nın bir yaptırdığı Koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklanmıştı.