T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

Bakan Litzman'ın salgınına karşı uygulanan politika nedeniyle çok sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı belirtildi

25 Nisan 2020 21:56

İsrail’in Sağlık Bakanı Yaakov Litzman’ın, Koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politika nedeniyle karşılaştığı eleştireler karşısında istifa ettiği belirtildi.

İsrail medyasının aktardığına göre, 71 yaşındaki Yaakov Litzman, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya Sağlık Bakanlığı görevini bırakmak, Yapı Ve Konut Bakanlığı görevine geçmek istediğini bildirdi.

Sağlık Bakanının, Koronavirüs salgınına karşı uygulanan politika nedeniyle çok sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Litzman, eşiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkmıştı, hafif seyreden hastalığı yenmeyi başarmıştı.

İsrail medyası ayrıca bir süre önce Netanyahu’nun Litzman’dan görevi bırakmasını istediğini iddia etti.

ETİKETLER

Yaakov LitzmanisrailBenyamin Netanyahuistifa ettikoornavirüseleştiriler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24