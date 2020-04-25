İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

İsrail’in Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ’ın, Koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politika nedeniyle karşılaştığı eleştireler karşısında istifa ettiği belirtildi.

İsrail medyasının aktardığına göre, 71 yaşındaki Yaakov Litzman, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya Sağlık Bakanlığı görevini bırakmak, Yapı Ve Konut Bakanlığı görevine geçmek istediğini bildirdi.

Sağlık Bakanının, Koronavirüs salgınına karşı uygulanan politika nedeniyle çok sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Litzman, eşiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkmıştı, hafif seyreden hastalığı yenmeyi başarmıştı.

İsrail medyası ayrıca bir süre önce Netanyahu’nun Litzman’dan görevi bırakmasını istediğini iddia etti.