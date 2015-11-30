T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsrail: Rusya hava sahamızı ihlal etti

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, Golan Tepeleri mevkiinde sınır ihlalinde bulunan bir Rus jetinin uyarıldığını açıkladı.

30 Kasım 2015 15:07


İsrail Radyosu'na konuşan Savunma Bakanı Moşe Yalon, Rus savaş uçağının İsrail hava sahasına 1 mil (1,6 kilometre) kadar girdiğini söyledi. "Muhtemelen navigasyon hatasından kaynaklanıyordu" diyen Yalon, Rus pilotun uyarının ardından İsrail hava sahasını hemen terk ettiğini belirtti. Yalon, "Rusların bize saldırma niyeti yok. Bu nedenle bir hata olduğunda otomatik olarak tepki gösterip uçağı vurmak yanlış olurdu" diye konuştu.

Rusya ile İsrail Genelkurmayı arasında geçen ay Suriye'deki operasyonların koordinasyonu amacıyla "kırmız hat" kurulduğu, böylece havada muhtemel ihtilafların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

İsrail Golan Tepeleri'ni 1967'de ele geçirdi

İsrail 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri'ni ele geçirmişti. Suriye, 1973 yılında bin 150 kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin bir kısmını bir süreliğine geri aldı. 1981 yılında da uluslararası toplumun kabul etmediği şekilde bölgeyi ilhak etti.

Golan Tepeleri'nin İsrail ile Suriye arasında, askerden arındırılmış geçiş noktaları Birleşmiş Milletler denetiminde bulunuyor.

Türkiye – Rusya gerginliği

Türkiye geçen hafta Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü. Ankara'ya göre sınır ihlalinde bulunan Rus uçağı uyarılara rağmen geri dönmedi. Moskova, Türk hava sahasının ihlal edilmediğini savunuyor. Gelişme Rusya ile Türkiye arasında gerginliğe yol açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye karşı sert yaptırımlar içeren kararnameyi onayladı. Rusya'nın yaptırımları bazı Türk ürünlerinin yasaklanmasını, vize muafiyetinin kaldırılmasını ve charter seferlerinin iptal edilmesini öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Savunma Bakanı Moşe Yalon Golan TepeleriRusRadyosuSavunma Bakanı Moşe Yalon RusYalon RusGenelkurmayıSuriyeGolan TepeleriAltı Gün Savaşı Golan TepeleriTepeleriBirleşmiş MilletlerRusyaTürkTürkiyeDevlet Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24