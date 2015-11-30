İsrail: Rusya hava sahamızı ihlal etti



İsrail Radyosu'na konuşan Savunma Bakanı Moşe Yalon, Rus savaş uçağının İsrail hava sahasına 1 mil (1,6 kilometre) kadar girdiğini söyledi. "Muhtemelen navigasyon hatasından kaynaklanıyordu" diyen Yalon, Rus pilotun uyarının ardından İsrail hava sahasını hemen terk ettiğini belirtti. Yalon, "Rusların bize saldırma niyeti yok. Bu nedenle bir hata olduğunda otomatik olarak tepki gösterip uçağı vurmak yanlış olurdu" diye konuştu.

Rusya ile İsrail Genelkurmayı arasında geçen ay Suriye'deki operasyonların koordinasyonu amacıyla "kırmız hat" kurulduğu, böylece havada muhtemel ihtilafların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

İsrail Golan Tepeleri'ni 1967'de ele geçirdi

İsrail 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri'ni ele geçirmişti. Suriye, 1973 yılında bin 150 kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin bir kısmını bir süreliğine geri aldı. 1981 yılında da uluslararası toplumun kabul etmediği şekilde bölgeyi ilhak etti.

Golan Tepeleri'nin İsrail ile Suriye arasında, askerden arındırılmış geçiş noktaları Birleşmiş Milletler denetiminde bulunuyor.

Türkiye – Rusya gerginliği

Türkiye geçen hafta Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü. Ankara'ya göre sınır ihlalinde bulunan Rus uçağı uyarılara rağmen geri dönmedi. Moskova, Türk hava sahasının ihlal edilmediğini savunuyor. Gelişme Rusya ile Türkiye arasında gerginliğe yol açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye karşı sert yaptırımlar içeren kararnameyi onayladı. Rusya'nın yaptırımları bazı Türk ürünlerinin yasaklanmasını, vize muafiyetinin kaldırılmasını ve charter seferlerinin iptal edilmesini öngörüyor.