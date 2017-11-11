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İsrail: Rus yapımı insansız hava aracını düşürdük

İHA'nın Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü belirtildi

11 Kasım 2017 16:01

İsrail'den yapılan açıklamada, Rus yapımı insansız hava aracının Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü belirtildi. 

Ordu sözcüsünün yaptığı açıklamada, hava aracının Suriye rejimine ait olduğu değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. Aracın keşif amaçlı uçurulduğu değerlendirmesi yapılırken, olayın İran ve Hizbullah'la bir bağlantısı olup olmadığının kontrol edildiği ifade edildi.

Habertürk'ün haberine göre, Golan Tepeleri, Suriye ile İsrail arasındaki sınırda bulunuyor ve bölgenin bir bölümü İsrail'in işgali altında.

Golan Tepeleri'ne yakın bir Dürzi köyüne geçtiğimiz hafta terör örgütü Nusra tarafından yapılan bombalı araç saldırısının ardından, İsrail ordusu köy halkını korumak için köye asker göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

 

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