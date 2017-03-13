T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İsrail polisi: Kontrol noktasına saldıran bir Filistinli öldürüldü

Doğu Kudüs'teki bir polis kontrol noktasına bıçakla saldırdığı açıklanan bir Filistinlinin öldürüldüğü duyuruldu. İsrail emniyeti, iki polisin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

13 Mart 2017 16:19

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki bir polis kontrol noktasına bıçakla saldırdığı açıklanan bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Olayda iki polisin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin medyası, olayda öldürülen Filistinlinin kimliğini 25 yaşındaki Ibrahim Mattar olarak açıkladı.

Jerusalem Post gazetesi, olayın ardından, İsrail polisinin öldürülen Filistinlinin yaşadığı mahalleye operasyon yaptığını duyurdu.

Operasyonda, Mattar'ın ailesinin evine de girildiği, anne ve babası ile iki erkek kardeşinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet sözcüsü, İsrail genelinde dini bir bayram olan Purim kutlamaları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Doğu KudüsFilistinlininIbrahim MattarPostMattarPurim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24