İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine engelledi

İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oluyor.

İsrail polisinin, cemaatin ve ilim halkalarına katılan öğrencilerin Mescid-i Aksa'ya girmelerini engellediği bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, her gün düzenli olarak namaz kılmak için gelen cemaat ve Kuran okunan ilim halkalarına katılan öğrencilerin bugün Mescid-i Aksa'ya girmeleri engellendi.

Öte yandan, İsrail polisinin gözetiminde olan Mescid-i Aksa'nın içerisindeki El-Kıbli camisine de Yahudi kadınlar saldırdı. Mescid-i Aksa'yı korumakla görevli Filistinliler, Yahudi kadınlara engel olmak isterken, İsrail polisi camiye girmelerine yardımcı olmak için güç kullandı.

İsrail yönetimi, olaylarla ilgili henüz açıklamada bulunmadı.

İsrail polisi, geçen çarşamba günü Mescid-i Aksa içerisinde bir kız öğrenciye saldırarak, başörtüsünü zorla çıkarmıştı.