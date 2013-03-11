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Dünya

İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine engelledi

Geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı basmıştı. Bu kez de İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oldu

11 Mart 2013 15:45

İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oluyor.

İsrail polisinin, cemaatin ve ilim halkalarına katılan öğrencilerin Mescid-i Aksa'ya girmelerini engellediği bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, her gün düzenli olarak namaz kılmak için gelen cemaat ve Kuran okunan ilim halkalarına katılan öğrencilerin bugün Mescid-i Aksa'ya girmeleri engellendi.

Öte yandan, İsrail polisinin gözetiminde olan Mescid-i Aksa'nın içerisindeki El-Kıbli camisine de Yahudi kadınlar saldırdı. Mescid-i Aksa'yı korumakla görevli Filistinliler, Yahudi kadınlara engel olmak isterken, İsrail polisi camiye girmelerine yardımcı olmak için güç kullandı.

İsrail yönetimi, olaylarla ilgili henüz açıklamada bulunmadı.

İsrail polisi, geçen çarşamba günü Mescid-i Aksa içerisinde bir kız öğrenciye saldırarak, başörtüsünü zorla çıkarmıştı.

 

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