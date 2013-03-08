İsrail askerleri Mescid-i Aksa'yı bastı

İsrail'de askerlerin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Kudüs'te Cuma namazından sonra, Mescid-i Aksa'ya giren İsrail askerleri ile cemaat arasında çıkan çatışmada, 1'i gazeteci, 3 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, Cuma namazının kılınmasından hemen sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek cemaati dağıtmaya çalıştığını, cemaatin İsrail güçlerini Cami avlusuna sokmak istememesi üzerine, İsrail askerlerinin plastik mermiyle ateş ettiğini bildirdi.

İsrail askerleri ile cemaat arasında yaşanan çatışmada 1'i gazeteci, 3 Filistinli yaralandı. Plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullanan İsrail askerlerine karşı cami içerisindeki eşyaları fırlatan cemaatteki kadınların da, İsrail güçleri tarafından tartaklandığı, çatışmaların halen devam ettiği belirtildi.