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BBC Türkçe

İsrail polisi: Bir Filistinli üç İsrailliyi öldürdü

İsrail polisi, günün erken saatlerinde Batı Şeria'daki bir yerleşim yerinin güvenliğini sağlayan 3 görevlinin bir Filistinli tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail polisi, günün erken saatlerinde Batı Şeria'daki bir yerleşim yerinin güvenliğini sağlayan üç görevlinin uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Saldırıda bir kişi de yaralanırken, Filistinli oldğuğu söylenen saldırgan güvenlik güçleri tarafından vuruldu. Fransız haber ajansı AFP'ye göre saldırgan da yaşamını yitirdi.

Yaralanan görevli Kudüs'teki Hadassah hastanesine kaldırıldı. AFP'ye göre yaralının sağlık durumu kritik.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan bir görgü tanığı, saldırganın Filistinli işçilerin arasına karışarak bölgeye geldiği aktarıldı.

Olay yerine gelen ilkyardım ekipleri, saldırıya uğrayan güvenlik görevlilerinin bedenlerinde hem ateşli silah hem de bıçak izlerine rastlandığını duyurdu.

AFP'nin verilerine göre Ekim 2015'ten itibaren en az 295 Filistinli veya Arap İsrailli, 50 İsrailli, 2 Amerikalı, 2 Ürdünlü, birer de Eritreli, Sudanlı ve İngiliz şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

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