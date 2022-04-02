İsrail polisi: Batı Şeria'da 3 Filistinli silahlı saldırgan öldürüldü

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İsrail polisi, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "üç Filistinli silahlı saldırganı öldürdüğünü" açıkladı.

İsrail polisi, Filistinlilerin silahlı olduğunu ve cumartesi sabahı çıkan bir çatışmada öldürüldüklerini açıkladı.

Açıklamada, "Bunlar, yakın zamanda güvenlik güçlerine yönelik saldırıda yer almış bir terör hücresiydi. Görünüşe göre başka bir saldırı hazırlığındaydılar" denildi.

Filistinli yetkililer henüz konuyla ilgili bir açıklamada bunmadı.

Geçen günlerde bölgede gerilim İsrail'de düzenlenen saldırılarla birlikte yükseldi. İsrailli yetkililer, Ramazan ayına giden süreçte saldırıların artabileceğine dair uyarılarda bulunmuştu.

Salı günü Pakistanlı bir silahlı saldırgan İsrail kenti Bney Brak'ta polis tarafından öldürülmeden önce 5 kişiyi vurarak öldürdü. Bu saldırıyla birlikte İsrail'de saldırganlar tarafından bir haftada 11 kişi öldürülmüş oldu.

Perşembe günü İsrail kuvvetleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü ve cuma günü bir Filistinli otobüsteki bir yolcuyu bıçakladıktan sonra başka bir yolcu tarafından vuruldu.