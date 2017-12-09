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Deutsche Welle

İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye hava saldırısı

İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında en az iki kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

09 Aralık 2017 15:30

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail Ordusu'nun bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında iki kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Ordusu Hamas'a ait dört tesise yönelik hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada operasyonda iki iki silah fabrikası, bir silah deposu ve askeri üssün hedef alındığı kaydedildi.

Hamas Filistinlilere intifada çağrısında bulunarak bugün de İsrail'i protesto için sokağa çıkma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı üzerine Filistin'de dün "Öfke Günü” ilan edilmişti. Sokaklara dökülen Filistinliler lastik yakıp İsrail askerlerine taş atarken, İsrail ordusu da göstericilere gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Olaylarda iki Filistinli hayatını kaybederken en az 760 kişi yaralandı.

İsrail Ordusu ayrıca akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nden fırlatılan bir roketi etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Haaretz gazetesi Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Sderot kentine firlatılan bir noketin araçlarda hasara yol açtığını belirtti. İsrail Ordusu, "Gazze Şeridi'nden ateşlennen, sivillerin hayatını tehdit eden bu saldırılardan Hamas sorumludur" ifadesine yer verdi.

Gazze'de başta Hamas olmak üzere tüm Filistinli gruplar ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

DPA/AFP, HT/MY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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