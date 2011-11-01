İsrail ordusuna Gazze'ye girme yetkisi

T24 - UNESCO'nun Filistin'i üyeliğe kabul etmesinin hemen ardından Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan en dikkat çekeni, İsrail'in Gazze'ye yönelik olası bir kara operasyonu.



BM bünyesindeki UNESCO'nun Filistin'i üyeliğe kabul etmesine ABD ve İsrail'den tepkiler gelmiş, ABD örgüte aktardığı fonu kesme kararı almıştı.



İsrail cephesinden de Yahudi yerleşimlerde inşaatların hızlandırılması missillemesi gelirken, daha da dikkat çeken gelişme hükümetin orduya, Gazze Şeridi'nden roket saldırılarının devam etmesi halinde, bölgeye bir kara operasyonu için yetki vermesi oldu.



İsrail basını, İsrail ordusu komutanlarına, Gazze'den roket saldırılarının durdurulması için, bir kara operasyonu da dahil olmak üzere, gerekli tüm önlemlerin alınması talimatının verildiğini duyurdu.



Bu arada, Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi, Mısır'ın tüm Filistinli grupları ateşkese ikna çabalarına bir 24 saatlik fırsat daha verilmesi talebi çerçevesinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne geniş çaplı bir operasyonu geciktirmeyi kabul ettiğini belirtti. Bu konudaki sürenin bu gece yarısına kadar olduğu ifade ediliyor.





İki misilleme



Bu barada UNESCO'nun Filistin'i tam üye olarak kabul etmesi sonrası, İsrail, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerde inşaatların hızlandırılması kararını aldı.



''Sözü edilenlerin, gelecekteki herhangi bir barış anlaşmasında İsrail'in denetimine bırakılacak bölgeler'' olduğu belirtilirken, bir diğer misilleme de İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı gümrük, vergi ve benzeri fonlardan oluşan aylık para transferinde yaşandı. İsrail, Filistin yönetimi maliyesi için önemli olan bu kaynağı geçici olarak durdurma kararı aldı.



Abbasın sözcüsü: İnsanlık dışı

İsrail'e aldığı bu kararlara nedeniyle yanıt gecikmedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin bu kararını ''barış sürecinin yok edilmesini hızlandırma kararı'' olarak nitelendirdi.



Ebu Rudeyna, yerleşim inşaatlarına zaten devam eden İsrail'in, Filistin yönetiminin UNESCO üyeliğini inşaatlar için bir bahane olarak kullandığını dile getirdi.



İsrail hükümetinin, Filistin yönetimine ait paraların transferini geçici olarak durdurma kararını da ''insanlık dışı'' diye değerlendiren ve ''Bu paranın gasbedilmesi, halkımıza ve 'Dörtler Grubu'nun çabalarına karşı bir provokasyondur'' diyen Ebu Nudeyna, Dörtler Grubu ülkelerine ve ABD yönetimine, tüm bölge için olumsuz sonuçlar doğuracak bu uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu.





Hamas lideri yine tutuklandı



Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'da Hamas'ın kurucularından ve önde gelen liderlerinden Şeyh Hasan Yusuf'u yeniden tutukladı.



Şeyh Yusuf'un, Ramallah'ta bir operasyonu çerçevesinde oğlu ile tutuklanan 9 kişi arasında yer aldığı bildirildi. Askerlerin Şeyh Yusuf ile oğlunu evinde tutukladıkları belirtildi İsrail ordu sözcüsü, Kanal 2 televizyonuna, tutuklamanın gerekçesini ''Hamas üyesi'' olarak açıkladı.



Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zühri, Şeyf Yusuf'un gözaltına alınmasını kınayarak, bunun İsrail'in Hamas'a ve Hamas'ın liderlerine karşı gerilimi tırmandırma politikasının bir parçası olduğunu ifade etti.



Hamas içerisinde, ılımlı liderlerden biri olarak bilinen Şeyf Yusuf, geçen ağustos ayı başında İsrail cezaevlerindeki aşırı yoğunluk gerekçe gösterilerek, 200'ü ''güvenlikle'' ilgili olduğu belirtilen 770 Filistinli'nin serbest bırakılması sırasında salıverilmişti.





