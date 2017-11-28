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Dünya

İsrail Ordusu: Bir sonraki savaşta hedef Nasrallah

İrfan Sapmaz / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - İsrail Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis yaptığı açıklamada, bir sonraki savaşta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hedef olduğunu açıkladı

28 Kasım 2017 15:12

İrfan Sapmaz / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - İsrail Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis yaptığı açıklamada, bir sonraki savaşta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah\'ın hedef olduğunu açıkladı.
Manelis, \"Lübnan ile İsrail arasında ortaya çıkabilecek gelecek savaşta, net bir zafer resmi olmayacak; ancak, Nasrallah\'ın bir hedef olduğu açıktır\" dedi.
Lübnan\'ın Daily Star gazetesi konuyu bugün sayfalarına taşırken, İsrail\'in ileri gelen gazetelerinden günlük Haaretz gazetesinde çıkan haberde İsrail Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis\'in bir basın toplantısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu haber verdi.
Habere göre, sözcü Manelis ayrıca İsrail ordusunun sosyal medyada yolu ile psikolojik bir savaşa girdiğini açıklarken şunları söyledi, \"Bir hafta içinde diğer tarafta şaşkınlık yaratan çok sayıda eyleme geçtik.\"

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