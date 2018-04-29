İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, Kudüs'te gerginlik yaşandı

İsrail'in 50 yaşın altındaki erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemesinin ardından yeniden çatışmalar çıkarken, ordu da Batı Şeria'da bıçakla saldırı düzenlemeye çalıştığını söylediği bir Filistinliyi vurarak öldürdüğünü açıkladı.

İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinin bulunduğu Gush Etzion kavşağı yakınlarında yaşanan olayda, askerler arasında yaralı olmadığı bildirildi.

Kudüs'te de Filistinliler ve İsrailli güvenlik güçleri arasında yer yer çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Cuma namazı için gelen 50 yaş altındaki Müslümanlara Harem-üş Şerif'te ibadet etmelerinin yasaklanması gerilimi tetikledi.

İsrailli yetkililer, bölgede karışıklık çıkmaması amacıyla bu kararı aldıklarını açıkladı. Kudüs'teki Eski Şehir yakınlarındaki yollarda ve Mescid-i Aksa çevresinde 3 binden fazla polis görevlendirildi.

Reuters'ın haberine göre, binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da, gençler de Harem-üş Şerif'in dışındaki sokaklarda namaz kıldı.

Gerginliğe rağmen Cuma namazına gelen binlerce insan Mescid-i Aksa'dan barışçıl bir şekilde ayrıldı.

Perşembe günü, İsrail'in Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresine yerleştirdiği metal detektörlerini tamamen kaldırması ve Müslüman liderlerin ibadete geri dönülmesi çağrısı sonrası Filistinliler, yeniden Mescid-i Aksa'ya gelmeye başlamıştı.

Ancak Müslümanların bölgeye girişinden kısa süre sonra güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşanmıştı.

Filistin'deki Kızılay yetkilileri, Perşembe günü Eski Şehir yakınlarında ve Mescid-i Aksa'nın içinde çıkan çatışmalarda, 180'den fazla insanın yaralandığını açıkladı.

Filistin Mahkumlar Kulübü, 21'i halen gözaltında tutulan yaklaşık 119 kişinin yakalandığını duyurdu.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif'deki son gerginliği görüşmek amacıyla 1 Ağustos'ta İstanbul'da olağanüstü toplantı yapacağını açıkladı.

İsrail, 14 Temmuz'da iki polisin Müslümanlar için en kutsal mekanlardan Mescid-i Aksa çevresinde öldürülmesinin ardından bölgeye metal arama detektörler yerleştirmişti.

Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını söyleyerek eylem çağrısı yapan Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı.

Detektörlerin kaldırılmasının ardından, iki haftalık boykotu sonlandıran Müslüman liderler, halka ibadet etmeye yeniden başlamaları çağrısı yapmıştı. Perşembe sabahı son kalan demir bariyerler de alandan kaldırıldı.

Güvenlik önlemlerinin tamamıyla kaldırılması, alandaki Filistinliler tarafından kutlandı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin baskısına boyun eğerek "aciz" davranmakla suçlandı.

Bu hafta yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, İsraillilerin yüzde 77'si Filistin'in baskısı karşısında hükümetlerinin teslim olduğuna inanıyor.