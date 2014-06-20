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Dünya
Deutsche Welle

İsrail operasyonlarında ölü sayısı artıyor

İsrail, geçen hafta kaybolan 3 yerleşimci genci bulmak için operasyonlarına devam ediyor. Filistinli militanlarla İsrail askerleri arasındaki çatışmada 1 Filistinli genç can verdi.

20 Haziran 2014 16:22


İsrail yönetimi, geçen perşembe gecesi Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşim biriminde kaybolan 3 Yahudi yerleşimci gencin Hamas mensupları tarafından kaçırıldığını savunuyor.

İsrail parlamentosu gençlerin bulunması için orduya geniş yetkiler verdi. Aralarında Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk, milletvekilleri ve eski bakanların da bulunduğu 300’e yakın kişi gözaltına alındı, yüzlerce ev, işyeri ve büro arandı.

İsrail savaş uçakları dün gece Gazze Şeridi'nde 3 mevkiyi bombaladı. Filistinli militanların bu noktalardan İsrail topraklarına 2 roket fırlattığı açıklandı.

El Halil yakınlarındaki Dura köyünde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada 15 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti. Böylece 3 İsrailli gencin bulunabilmesi için başlatılan operasyonlarda öldürülen Filistinli sayısı 2'ye çıktı.

İsrail Ordusu yetkilileri, operasyonun son dalgasında toplam 25 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Cenin kentindeki Arap-Amerikan Üniversitesi kampüsüne baskın düzenlenirken Hamas'a bağlı 9 kuruluşun büroları arandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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