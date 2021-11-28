İsrail, Omicron varyantı endişesiyle tüm ülkelere kapılarını kapatıyor

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İsrail, Koronavirüs salgınında yeni varyantla birlikte bütün ülkelerden yolcuların ülkeye girişini 14 gün boyunca yasaklamaya hazırlanıyor. Ülkede Omicron’un tespiti için de takip uygulaması yapılacak.

BBC’de yer alan habere göre, İsrail’de kabine onayı alan önlemlerin, bu geceden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail’de şu ana kadar Omicron varyantı olduğu bilinen bir vaka tespit edildi. Pek çok ülke, Omicron üzerinde Güney Afrika ve komşu ülkelerden gelenlere kapıları kapatırken, İsrail 14 gün boyunca tüm ülkelere kapatıyor. Ülkeye girecek İsraillilerin ise üç gün zorunlu karantinada kalması gerekece.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantın ‘endişe verici’ kategorisinde olduğunu belirtmişti.