T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail Nüfus İdaresi: 20 bin bekar erkek sığınmacı sınır dışı edilecek

"Gönderebileceğimiz insanları gönderirsek kalan insanlarla daha cömert olabiliriz"

28 Mart 2018 19:06

İsrail Nüfus İdaresi Başkanı Shlomo Mor-Yosef, yaklaşık 20 bin bekar erkeğin gönderilmesi halinde sığınma talebinde bulunan kadın, çocuk ve evli erkeklerin daimi statü alabileceklerini açıkladı.

ntv.com.tr'nin haberine göre, İsrail, çalışma çağındaki bekar erkek sığınmacıların sınırdışı edilmesi durumunda Afrikalı kadın ve çocuk sığınmacılara bir tür daimi statü vermeyi maçladıkları bir tasarıyı hazırlıyor.

Mor-Yosef, İsrail'in Times gazetesine verdiği demeçte, “Gönderebileceğimiz insanları gönderirsek kalan insanlarla daha cömert olabiliriz. Bir ticaret yapmamız gerek. Bekar erkekleri gönderirsek, kadın ve çocuklar statü almaya hak kazanır. Böylece aileler de kalabilir.” ifadelerine yer verdi.

İsrail'deki 38 bin sığınmacının yaklaşık yarısının, çalışma çağındaki evlenmemiş erkek sığınmacılardan oluştuğunu açıklayan Mor Yosf, sınırdışının burada tek seçenek olduğunu belirtiyor.

Son olarak, “İsrail'deki Afrikalı göçmenlerin yaklaşık yüzde 80'inin ekonomik göçmenler ve yüzde 20'sinin gerçek mülteciler olduğunu düşünüyoruz” diyen Mor-Yosef, “Burada topluluğun profiline bakarsanız, çoğu çalışma çağındaki adamlardır. Genelde bir mülteci nüfusu gördüğünüzde, daha çok kadın ve çocuk olur.” dedi.

ETİKETLER

Shlomo Mor Yosefİsrailnüfus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24