İsrail: Nihat Doğan çok komik



T24 - Oteldeki taciz ve dayak iddiasını İsrail'e bağlayan Nihat Doğan'ı ciddiye alan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden yanıt geldi.











‘Teke Tek’ programına konuk olan sanatçı Nihat Doğan, Ankara’daki otel olayında mağdur taraf olduğunu dile getirdi. Doğan, “Anayasa görüşmelerinin yapılacağı gün 24 şehidin gelmesi manidardır. Bu işin arkasında İsrail vardır. İsrail’i tanımamamız gerektiğini söyledim. Bu sözlerimden üç gün sonra otel iftirası patlak verdi” dedi. Konunun kendi dışında geliştiğini söyleyen Doğan, telekızları İsrail ajanı olarak niteledi.





İsrail sözcüsü: Komik



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Nizar Amer, Nihat Doğan’ın bu iftiraların arkasında İsrail’in olduğu sözleriyle ilgili olarak, “Nihat Doğan’ın sözlerini duydum. Herkes bir şeyler söyleyebilir, iftiralar atabilir. Bu tür iddialara cevap vermiyoruz. Ama söyledikleri komik” diye yanıtladı.





Mağdur kadın: saçmalık





Sanatçı İzzet Yıldızhan’ın kendisiyle zorla ters ilişkiye girdikten sonra dövdüğünü ileri sürerek şikâyetçi olan Müyesser Y. ise Doğan’ın kendisini İsrail ajanı olarak nitelediğini hatırlatmamız üzerine, “Ne demiş ne. Kapatın, böyle şeyleri konuşmak istemiyorum. Saçmalık” diye konuştu.





