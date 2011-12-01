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Dünya

İsrail Nazi savaş suçlusunun belgelerini sergileyecek KUDÜS (A.A)

01 Aralık 2011 21:23

-İsrail Nazi savaş suçlusunun belgelerini sergileyecek KUDÜS (A.A) - 01.12.2011 - İsrail, 1960'da yakalanan Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann ile ilgili belge ve eşyaları gün yüzüne çıkarıyor. İsrail gizli servisi Mossad'ın, Eichmann'ın yakalandığı operasyon ile ilgili orijinal kayıt ve kanıtları bu ay parlamentoda sergileyeceği belirtildi. Parlamento Sözcüsü Yotam Yakir, serginin 12 Aralık'ta Kudüs'te açılacağını ve daha sonra başka kentlere de götürüleceğini kaydetti. ''Soykırımın mimarı'' olarak kabul edilen Nazi savaş suçlusu Eichmann, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'dan kaçmıştı. Eichmann, Mossad ajanları tarafından Arjantin'de yakalanmıştı. 1961'de mahkemeye çıkarılan Eichmann'ın davası tüm dünya tarafından dikkatle izlenmişti. Eichmann, iki yıl süren yargı sürecinin ardından 1962'de idam edilmişti.

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