İsrail, moda endüstrisi için kürk ticaretini yasaklayan ilk ülke oldu

İsrail, dünyada moda endüstrisi için kürk ticaretini yasaklayan ilk ülke oldu.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel altı ay sonra yürürlüğe girecek yasağı duyururken "Kürk endüstrisi dünya genelinde milyonlarca hayvanın ölümüne neden oldu ve anlatılamaz bir zalimlik ve acıya yol açıyor" dedi.

Gamliel şöyle devam etti: "Hayvanların derisi ve kürkünü moda endüstrisi için kullanmak ahlak dışı ve kesinlikle gereksiz. Hayvan kürkü paltolar, onları yapan şiddetli katliam endüstrisinin üstünü örtemez. Bu düzenlemeyi imzalamak İsrail moda piyasasını hayvanlara ve çevreye daha duyarlı hâle getirecek" dedi.

Hayvan hakları sivil toplum kuruluşu Animals Now, İsrail'de alınan kararı "tarihi kilometre taşı" diyerek kutladı. Kuruluş, "Moda için kürk ticaretinin yasaklanması için yıllardır çalışıyoruz. İsrail kamuoyunun yüzde 86'sı bunu destekliyordu" dedi.