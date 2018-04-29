T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İsrail, Mescid-i Aksa'daki metal arama dedektörlerini kaldırıyor

İsrail güvenlik kabinesi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörlerin kaldırılmasını kararlaştırdı. Alınan karar uyarınca, Mescid-i Aksa'nın girişinde "daha az rahatsız edici" güvenlik önlemleri alınacak. Söz konusu önlemlerin

29 Nisan 2018 20:30

İsrail güvenlik kabinesi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal arama dedektörlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı. Kararın hemen ardından İsrail güvenlik güçleri metal dedektörleri kaldırmaya başladı.

Güvenlik kabinesinin Salı gününün ilk saatlerinde aldığı karar uyarınca, Mescid-i Aksa'nın girişinde "daha az rahatsız edici" güvenlik önlemleri alınacak.

Söz konusu önlemlerin neler olacağı ise henüz netleşmedi. İsrail medyasında daha önce yayımlanan bazı haberlerde, Mescid-i Aksa'nın girişine el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştirileceği öne sürülmüştü.

İsrail, 14 Temmuz'da iki polisin Mescid-i Aksa çevresinde öldürülmesinin ardından bölgeye metal arama dedektörler yerleştirmiş, bu karar Filistinlilerin büyük tepkisini çekmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın girişine güvenlik kameraları yerleştirdiFilistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas: İsrail ile tüm resmi temasları askıya aldık

Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını söyleyerek eylem çağrısı yapan Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı.

Cuma günkü çatışmalarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

BM'den 'Mescid-i Aksa krizi Cuma gününe kadar dindirilmeli' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Mescid-i Aksa gerginliğinin Cuma gününe kadar dindirilmemesi halinde, krizin başka noktalara sıçrama riski bulunduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'in kısıtlamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan, bazı Körfez ülkelerindeki temasları sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır. Mescid-i Aksa Müslümanların gözbebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kudüs Mescid-i AksaAlınanMescid-i AksaSözKararınSalıTemmuzFilistinlilerinYönetimiMahmud Abbas:AksaFilistinlilerFilistinliCumaBirleşmiş MilletlerOrta Doğu Barış SüreciKoordinatörü Nikolay Mladenov Mescid-i

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24