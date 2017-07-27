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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Mescid-i Aksa'daki güvenlik tedbirlerini kaldırdı

İsrail Mescid-i Aksa'ya yerleştirilen bütün yeni güvenlik tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı. Kudüs'teki Müslümanlar için kutsal mekanın girişindeki metal dedektörler İsrail-Filistin arasında gerginliğe yol açmıştı.

27 Temmuz 2017 13:31

İsrail polisinden yapılan açıklamada Mescid-i Aksa'ya yerleştirilen bütün yeni güvenlik tedbirlerinin kaldırıldığı açıklandı. Polis Sözcüsü Luba Samri yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin 14 Temmuz öncesi haline geri döndüğünü belirtti. Filistin basınında da İsrail'in bütün metal dedektörleri, kameraları ve bariyerleri kaldırdığı biildirildi.

Diğer taraftan Müslüman yetkililerden gelen açıklamalardaysa Müslümanların Kudüs'teki Müslümanlar için kutsal mekanı İsrail'in metal dedektörleri kaldırmasından sonra yapılacak soruşturma sonuçlanana kadar boykot etmeye devam etmelerini istedi.

Mescid-i Aksa Camii Direktörü Şeyh Ömer Kisvani yaptığı açıklamada teknik komitenin incelemesi bitene kadar Müslümanların camiye girmemesini istedi.

14 Temmuz'da Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisi öldürülmüş ve devamında çıkan olaylar üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı. Takip eden pazar günü yasak kaldırılmış ve girişe güvenlik kameralarıyla metal detektörler yerleştirilmişti. Bu kararın ardından şiddet tırmanmış, geçen cuma çıkan olaylarda beş Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştı. Ayrıca yaşananları protesto eden bir Filistinli Batı Şeria'da üç İsrailli'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

BM Güvenlik Konseyi özel oturumun düzenlemiş ve Mescid-i Aksa krizine cuma gününe kadar çözüm bulunmasının istemişti. Bunu takiben İsrail metal dedektörleri kaldıracağını duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW, SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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