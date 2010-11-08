T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSRAİL, MEHMET KAPLAN'I SINIR DIŞI ETTİ STOCKHOLM (A.A)

08 Kasım 2010 20:00

-İSRAİL, MEHMET KAPLAN'I SINIR DIŞI ETTİ STOCKHOLM (A.A) - 08.11.2010 - İsveç Yeşiller Partisi'nin Türk milletvekili ve partisinin grup başkanı Mehmet Kaplan'ın, gözaltına alındığı İsrail'den Almanya'ya giden bir uçağa bindirilerek sınır dışı edildiği bildirildi. İsveç'te yaşayan Mehmet Kaplan'ın kardeşi Tuncay Kaplan, bu ülkedeki Türk gazetecilere, Kaplan'ın uçağa binmeden önce kendisine cep telefonundan mesaj gönderdiğini belirterek, ''TSİ 16.30'da kendisini Almanya'ya giden bir uçağa bindirdiklerini ve TSİ 21.30'da Frankfut'ta olacağını söyledi'' diye konuştu.  Mehmet Kaplan'ın bu gece Frankfurt'ta kalabileceğini de belirten Tuncay Kaplan, Stockholm'e gelen uçaklarda yer bulunamadığını da bildirdi. İsrail, Gazze yardım filosu yolcuları arasındaki İsveç parlamentosunun Türk kökenli milletvekili Mehmet Kaplan ile yine İsveç'te yaşayan eski İsrailli sanatçı Dror Feiler'in ülkeye girmelerine izin vermemişti. Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Yeşiller Partisi milletvekili Kaplan ile Dror Feiler, Ben-Gurion havalimanına inişlerini takiben gözaltına alındı ve her ikisine de ''Gazze'ye yardım götüren gemi yolcuları arasında bulunmaları nedeniyle 10 yıl süreyle İsrail'e giriş yasağı bulunduğu'' bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24