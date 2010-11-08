-İSRAİL, MEHMET KAPLAN'I SINIR DIŞI ETTİ STOCKHOLM (A.A) - 08.11.2010 - İsveç Yeşiller Partisi'nin Türk milletvekili ve partisinin grup başkanı Mehmet Kaplan'ın, gözaltına alındığı İsrail'den Almanya'ya giden bir uçağa bindirilerek sınır dışı edildiği bildirildi. İsveç'te yaşayan Mehmet Kaplan'ın kardeşi Tuncay Kaplan, bu ülkedeki Türk gazetecilere, Kaplan'ın uçağa binmeden önce kendisine cep telefonundan mesaj gönderdiğini belirterek, ''TSİ 16.30'da kendisini Almanya'ya giden bir uçağa bindirdiklerini ve TSİ 21.30'da Frankfut'ta olacağını söyledi'' diye konuştu. Mehmet Kaplan'ın bu gece Frankfurt'ta kalabileceğini de belirten Tuncay Kaplan, Stockholm'e gelen uçaklarda yer bulunamadığını da bildirdi. İsrail, Gazze yardım filosu yolcuları arasındaki İsveç parlamentosunun Türk kökenli milletvekili Mehmet Kaplan ile yine İsveç'te yaşayan eski İsrailli sanatçı Dror Feiler'in ülkeye girmelerine izin vermemişti. Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Yeşiller Partisi milletvekili Kaplan ile Dror Feiler, Ben-Gurion havalimanına inişlerini takiben gözaltına alındı ve her ikisine de ''Gazze'ye yardım götüren gemi yolcuları arasında bulunmaları nedeniyle 10 yıl süreyle İsrail'e giriş yasağı bulunduğu'' bildirilmişti.