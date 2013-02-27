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Dünya

İsrail medyasına göre, Obama Haziran'da İran'ı vuracak

İsrail haber televizyonu Channel 10, ABD Başkanı Barack Obama'nın nükleer programından taviz vermeyen Tahran'ı önümüzdeki Haziran ayında vuracağını iddia etti

27 Şubat 2013 14:39

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya'nın oluşturduğu 5+1 ülkeleri Kazakistan'da İran'la nükleer müzakereler yaparken, İsrail medyası ilginç bir iddia ortaya attı. İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Barack Obama Haziran'da İran'a askeri operasyon düzenleyecek.
 
İsrail haber televizyonu Channel 10, ABD Başkanı Barack Obama'nın nükleer programından taviz vermeyen Tahran'ı önümüzdeki Haziran ayında vuracağını iddia etti.

Habere göre, önümüzdeki ay Tel Aviv'i ziyaret edecek Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "İran'a düzenlenecek askeri operasyonun" detaylarını görüşecek.

İsrail haber televizyonu Channel 10'a göre, ABD Başkanı Barack Obama, ikinci döneminde ilk ziyaret edeceği ülke olan İsrail'e İran'a yönelik askeri bir operasyon için "bir pencere açma" fırsatı tanıyacak.

ABD Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz yılın son günlerinde yaptığı açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu ile bu konuları her zaman konuşuyoruz. Netanyahu'nun İran'ın nükleer bombaya sahip olmaması konusundaki ısrarını anlıyorum. Çünkü bu durum bizi tehdit edecek. İsrail'i ve dünyanın geri kalanını tehdit edecek ayrıca nükleer silahlanma yarışı başlatacak" demişti.


Obama reddetmişti


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz yıl İran'ın nükleer tesislerini askeri bir operasyonla vurmayı gündeme getirmiş ancak bu teklif ABD Başkanı Baracak Obama tarafından kabul görmemişti.

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