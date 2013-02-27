İran ile müzakerelerde bir sonraki durak İstanbul

İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesi ve Almanya'nın oluşturduğu 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer müzakerelerin bir sonraki durağı İstanbul. Müzakereler "uzmanlar" düzeyinde 17-18 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.



İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nın oluşturduğu 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer müzakereler Kazakistan'ın Almatı kentinde devam ediyor.

Tahran, Batılı güçlerle Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılan nükleer müzakereleri "olumlu bir adım" olarak değerlendirdi.

Görüşmelerle ilgili Rus haber ajansı Itar-tass'a açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rabkov, İran'ın Fordo nükleer tesislerinde yüzde 20 oranındaki uranyum zenginleştirme çabasından vazgeçmesi halinde, Batılı güçlerin bu ülkeye uyguladığı yaptırımları gevşeteceğini söyledi.



İran: Uranyumu müzakere edebiliriz



İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili de, yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirme konusunu Batılı güçlerle müzakere edebileceklerini açıkladı.

İran ile Batılı güçler, müzakerelerin "uzmanlar" düzeyinde 17-18 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılması konusunda anlaştı.

İstanbul'dan çıkacak nükleer müzakere sonuçlarını ise, 5-6 Nisan tarihlerinde taraflar yeniden görüşecek.