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İsrail 'Mavi Marmara' soruşturmasının kapsamını açıkladı

Mavi Marmara baskını soruşturması, gemideki eylemcilerle İsrail ordusu ve hükümeti uygulamalarını içerecek.

09 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 31 Mayıs'ta Mavi Marmara gemisine düzenlediği ve 9 Türkün ölümüne yol açan baskınla ilgili soruşturmasının, gemideki eylemcilerle İsrail ordusunun ve hükümetinin uygulamalarını içereceğini söyledi.


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Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, gemi olayından sonra dünya ülkelerinin İsrail askerlerine yönelen şiddet içeren saldırılara dikkatini vermeksizin, daha çok İsrail üzerine odaklandığını savundu.


"Bütün gerçeğin gün ışığına çıkmasını istiyorum" diyen Netanyahu, ''buna bugüne dek uluslararası toplumda birçok unsur tarafından görmezden gelinen sorulara cevapların da dahil edilmesinin önemli olduğunu'' ifade etti.


Netanyahu, gemileri organize eden yardım kuruluşu İnsani Yardım Vakfı'na atıfta bulunarak, bu örgütün arkasında kimlerin durduğunu, üyelerini kimin finanse ettiğini; bıçakların, baltaların ve diğer silahların gemiye nasıl konulduğunu belirlemek zorunda olduklarını kaydetti.


Gemide çok miktarda para bulunduğunu iddia eden Netanyahu, bu paraların gemide neden olduğunu ve kime yönlendirileceğini de sormak istediklerini söyledi.


İsrail'in hala ABD ve diğer uluslararası aktörlerle bir soruşturma konusu üzerinde müzakereler yaptığını bildiren Netanyahu, gemi baskınında yer alan komandolara soru sorma hakkının sadece orduda olduğu görüşünü dile getirdi.


Netanyahu, "Biz gerçeği biliyoruz... Ben, Savunma Bakanı, diğer kabine üyeleri ve Genelkurmay, biz hepimiz tanıklık edip, tüm gerçeği sağlayacağız" dedi; ancak baskında görev alan komandoları sorgulayacak tek makamın İsrail ordusu olduğunun altını çizdi.

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