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İsrail: Mavi Marmara özründe Türkiye odak kaydırıyor

İsrail’e göre, Mavi Marmara’ya ilişkin tazminat görüşmelerinin yavaş ilerlemesinin nedeni, Türkiye’nin tavrı

23 Ekim 2013 10:09

İsrail Dışişleri Sözcüsü Yigal Palmor Mavi Marmara olaylarına ilişkin, "biz her zaman ihtiyaç olan şeyin özür ve tazminatta anlaşmak olduğunu varsayarak hareket ettik. Şu anda odak değişiyor ve biz bunu açıklamalardan görüyoruz" dedi

İsrail'in özrü, Mavi Marmara saldırısından iki yıl sonra geldi. İlişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin ikinci şartı olan 'tazminat' konusunu da iki ülke özürden sonra görüşmeye başladı ancak görüşmeler bir türlü sonuçlanmıyor.

Yigal Palmor'a göre bunun nedeni, Türkiye’nin sonuca ulaşmakla ilgilenmemesi.

 

Palmor, Türk tarafından gelen açıklamalardan, tazminat ödemenin anlamının para olmadığı; İsrail’in yanlış yaptığını kabul ederek günah çıkarması gerektiği sonucunun ortaya çıktığını ve bunun da müzakerelerin neden yavaş gitmesine neden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin odak kaydırdığını öne süren İsrail sözcüsü, “Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, özrün geç geldiğini ve asıl konunun abluka olduğunu söylüyor. Bu da odağı bir anda başka bir noktaya kaydırıyor. Biz her zaman ihtiyaç olan şeyin özür ve tazminatta anlaşmak olduğunu varsayarak hareket ettik. Şu anda odak değişiyor ve biz bunu açıklamalardan görüyoruz. Bu odağı kabul etmiyoruz" dedi.

Türkiye, BM raporu basına sızdırıldıktan ve ilişkiler ikinci katiplik seviyesine düştüğünden bu yana İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için 3 koşul sunmuştu. Bunlar özür, tazminat ve Gazze ablukasının kaldırılmasıydı.

 

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