İsrail, Mavi Marmara mağduruna 251 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi

İsrail, 2010 yılında Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda yaralanan Ahmet Aydan Bekar'a 251 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar metninde, "Bu karar Türkiye'deki diğer mağdurların açmış olduğu davalara emsal teşkil edecek niteliktedir" ifadeleri yer aldı.

10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisine yapılan baskın saldırı sırasında gemide bulunan ve yaralanan Kayserili Ahmet Aydan Bekar'ın İsrail aleyhine açtığı dava hakkında İHH İl Binası'nda açıklama yapan avukatlardan Ersin Umman, 31 Mayıs 2010 günü, İsrail askeri tarafından yardım götüren gemiye hukuk dışı bir saldırı düzenlendiğini hatırlattı.

Diğer davalara emsal teşkil edecek

İsrail'in Mavi Marmara'ya yönelik saldırısının haksız fiil niteliğinde olduğunu belirten Av. Umman, "Bu kapsamda Kayseri'de yaşayan ve saldırı mağduru Ahmet Aydan Bekar için açmış olduğumuz tazminat davası sonuçlandı.

8'inci Asliye Ceza Mahkemesi, İsrail Devletinin haksız fiil sorumluluğunu tescil etmiş ve İsrail'in 250 bin lira manevi, bin lira maddi olmak üzere toplam 51 bin lira ödemesine hükmetmiştir. Bu karar Türkiye'deki diğer mağdurların açmış olduğu davalara emsal teşkil edecek niteliktedir." dedi.