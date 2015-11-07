İsrail Mavi Marmara baskınından dolayı yargılanabilir

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’ye insani yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine yönelik baskınla ilgili olarak İsrail hakkında verilen ‘soruşturmama’ kararının yeniden incelenmesini istedi.

İnsani Yardım Vakfı’na ait Mavi Marmara gemisi, İsrail ablukasındaki Gazze’ye yardım götürmek amacıyla Türkiye’den yola çıkmış, 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye yakın uluslararası sularda İsrail Ordusu gemiye çıkarma yapmıştı. 800 yolcusu bulunan Mavi Marmara’da yaşananlar sonrasında 9 yolcu hayatını kaybetmiş, 10 İsrail Savunma Kuvvetleri komandosu ve yaklaşık 60 aktivist yaralanmıştı. İHH ile mağdur aileler olaydan sonra UCM'ye yaptıkları suç duyurusunda, saldırıda rolü olan İsrailli yetkililerin yargılanmasını istemişti. Türkiye ve İsrail'in taraf olmadığı UCM, Mavi Marmara gemisi kendilerine üye Komor Adaları'nda kayıtlı olduğu için başvuruyu kabul etmişti.

Sputnik'in haberine göre, UCM’den yapılan açıklamada, savcıların, Komor Adaları adına açılan davada daha önce verdikleri soruşturmaya gerek olmadığı yönündeki kararlarının yerinde olmadığı ve bunun yeniden incelenmesine hükmedildiği belirtildi. Açıklamada, savcıların bu yöndeki itirazlarının Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiğini kaydedildi.

UCM ön bürosu geçen temmuz ayında, soruşturmama kararı alınırken suçun ağırlık derecesinin belirlenmesinde maddi hatalar yapıldığını belirterek savcılardan bu kararlarını gözden geçirmelerini istemişti. UCM savcılığının ilk kararında yazılan esaslar dikkate alındığında İsrail'in Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının mahkemenin yetki alanına girdiğine inandıklarını belirten İHH avukatları ise soruşturmaya gerek olmadığına ilişkin kararın ön büro mahkemesi tarafından kaldırılması talebinde bulunmuştu.