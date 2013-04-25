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Dünya

İsrail Lübnan'dan gelen İHA'yı düşürdü!

İsrail Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, 'İnsansız bir hava aracı hava savunmamız tarafından Lübnan hava sahasında tespit edildi. İsrail hava sahasını ihlal etme girişiminde bulununca vuruldu' dedi

25 Nisan 2013 20:25

İsrail ordusundan, "İsrail savaş uçağı Akdeniz üzerinde Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracını vurarak düşürdü" açıklaması geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "İnsansız bir hava aracı hava savunmamız tarafından Lübnan hava sahasında tespit edildi. İsrail hava sahasını ihlal etme girişiminde bulununca vuruldu" dedi.

İsrail Radyosu da insansız hava aracının Hayfa Limanı'nın batısında 8 kilometre mesafeden vurulduğunu duyurdu.

Associated Press haber ajansı ise askeri yetkililere dayandırarak, insansız hava aracının Hizbullah'a ait olduğunu belirtti.

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