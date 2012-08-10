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Dünya

İsrail: Kürtlerin devlet kurma hakları var

Kudüs çıkışlı bir raporda, 'zemin var, Kuzey Irak'ta Kürt Devleti İsrail'in çıkarına' denildi

10 Ağustos 2012 12:50

Kudüs'te yayımlanan bir raporda, Ortadoğu’ya serpilmiş Kürtlerin en az bir devleti hak ettiği ve Kuzey Irak’ta kurulacak bir devletin İsrail’in çıkarına olabileceği ifade edildi.

'Jerusalem Center for Public Affairs' tarafından hazırlanan rapor, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin’in dış politika danışmanlarından olan emekli istihbarat subayı Jacques Neriah tarafından kaleme alındı. Hbaertürk'ün haberine göre, Neriah’nin raporunda, Ortadoğu’da yaşanan koşulların Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkına zemin hazırladığı ifade edildi. Kürt çabalarının Irak’tan sonra şimdi Suriye’ye odaklandığını belirten Neriah, İsrail’in her ülkedeki Kürt meselesi konusunda dikkatli olması gerektiğini, tarihi adaletin, 22 Arap ülkesi bulunan Ortadoğu’daki 35 milyon Kürt’ün en az bir devleti hak etmesini dikte ettiğini kaydetti.

 

İsrail'in çıkarına

 

Neriah, Kuzey Irak’taki bir Kürt devletinin İsrail’in jeopolitik çıkarlarına yararlı olabileceğini savundu. Raporunda, Türkiye’nin de Kuzey Irak’taki bir Kürt devletine eskisi gibi tepkisel yaklaşmadığını, ancak Suriye’deki Kürtler konusunun bunu değiştirebileceğini belirten Jacques Neriah, Türkiye’deki Kürt nüfusunun 37 milyon olduğunu ileri süren Türk demografi uzmanlarının bulunduğunu da raporuna ekledi. Neriah, Başbakan Erdoğan’ın Kürt politikasında açılımlar yaptığını, ancak Kürt taleplerinden bıktığını da yazdı.

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