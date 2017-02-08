T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail, Kudüs'te yeni konutların inşasını onayladı

Hükümet Batı Şeria'da 5 bin 500 konut inşasına onay vermişti

08 Şubat 2017 22:58

İsrail'in, Kudüs'teki 2 Yahudi yerleşim biriminde 181 yeni konut inşasını onayladığı bildirildi.

İsrail radyosunda yer alan haberde, Kudüs Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşa Komitesinin, Kudüs'ün güney kesimindeki Gilo Yahudi yerleşim birimi ile kuzey kesimindeki Ramat Shlomo Yahudi yerleşim birimlerinde 181 yeni konut inşasını onayladığı aktarıldı.

Komite geçen haftalarda Kudüs'ün doğusunda 700'den fazla konutun inşasını da onaylamış, hükümet de Batı Şeria'da 5 bin 500 konut inşasına onay vermişti.

Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın onaylanmasına rağmen İsrail yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine devam ediyor.

ETİKETLER

israili kudüskonutişgal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24