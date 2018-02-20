T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İsrail kripto para gelirlerini varlık sınıfında vergilendirecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – İsrail Vergi Otoritesi, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin varlık olarak vergilendirileceğini ve kripto para yatırımcıları için sermaye kazancı vergisi uygulanacağını duyurdu

20 Şubat 2018 19:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – İsrail Vergi Otoritesi, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin varlık olarak vergilendirileceğini ve kripto para yatırımcıları için sermaye kazancı vergisi uygulanacağını duyurdu.
İsrail Vergi Otoritesi tarafından yayınlanan genelge, kurumun kripto para birimlerini para birimi olarak değil, “varlık” olarak değerlendirdiği önceki açıklamasını desteklerken, güncellenmiş nihai taslakta, vergi dairesinin bireysel yatırımcılara kripto para birimleri varlıklarından elde edilen kazançlar için yüzde 25’lik sermaye kazancı vergisi ödeme zorunluluğu getireceği yer aldı. Ayrıca, kripto para birimleri ticareti yapan işletmeler ve borsaların da yüzde 17 katma değer vergisi (KDV) ödemekle yükümlü olacağı belirtilirken, kripto para birimlerinin soyut varlıklar olması sebebiyle bireysel yatırımcıların KDV ödemeyeceği fakat kripto para madenciliği ve döviz ticareti yapanların KDV ödemesi gerektiği duyuruldu.
İsrail Bankası (BoI) Başkan Yardımcısı Nadine Baudot-Trajtenberg’in, Ocak ayında “kripto para birimlerinin finansal varlıkları olarak görülmesi gerektiği” açıklamasının ardından vergi otoritesinin kripto para birimlerini “varlık” olarak sınıflandırma adımı, BoI’nın sanal para birimleri hakkındaki görüşleriyle uyuştuğu gözlemlendi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçDHAVergi Otoritesi BitcoinVergi OtoritesiAyrıcaKDVBankası BoI Başkan Yardımcısı Nadine BaudotTrajtenbergin OcakBoInın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24